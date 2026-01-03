كايا كالاس بعد اتصالها مع روبيو: الاتحاد الأوروبي يدعو إلى "ضبط النفس" في فنزويلا

دعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إلى "ضبط النفس" واحترام القانون الدولي في فنزويلا، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب "القبض" على نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو.



وقالت كالاس عبر منصة اكس إنها تحدثت هاتفيا مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، مذكرة إياه بأن الاتحاد الأوروبي يشكك في الشرعية الديمقراطية لمادورو.



وكتبت: "في كل الأحوال، يجب احترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. ندعو إلى ضبط النفس".