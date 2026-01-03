روسيا: القبض على مادورو انتهاك غير مقبول لسيادة دولة مستقلة

عبرت وزارة الخارجية الروسية عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته تم إخراجهما قسرا من بلدهما خلال "أفعال عدوانية" ارتكبتها الولايات المتحدة.



وقالت في بيان: "ندعو إلى توضيح فوري لهذا الوضع. مثل هذه الأفعال، إذا كانت قد حدثت بالفعل، تمثل انتهاكا غير مقبول لسيادة دولة مستقلة، والتي يشكل احترامها مبدأ رئيسيا من مبادئ القانون الدولي".