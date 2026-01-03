كوبا تندد "بإرهاب الدولة" ضد الشعب الفنزويلي

نددت كوبا بما وصفته بالهجوم الأميركي "الإجرامي" على فنزويلا، ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ رد فعل عاجل.



واتهمت الرئاسة في كوبا الولايات المتحدة بممارسة "إرهاب دولة" ضد الشعب الفنزويلي، وقالت إن ما وصفتها بأنها "منطقة سلام" تتعرض "لاعتداء وحشي".