وزيرة العدل الأميركية: مادورو يواجه "غضب العدالة الأميركية" بتهم تتعلق بالمخدرات والإرهاب

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي ألقي القبض عليه سيواجه وزوجته "كامل غضب العدالة الأميركية" بموجب تهم تتعلق بالمخدرات والإرهاب.



وأفادت وزيرة العدل باميلا بوندي على "إكس" بأن مادورو وزوجته "سيواجهان قريبا كامل غضب العدالة الأميركية على التراب الأميركي وفي محاكم أميركية".



وأشارت إلى أن الزوجين يواجهان اتهامات في محكمة نيويورك الفدرالية تتعلق بـ"التآمر في إطار الإرهاب المرتبط بالمخدرات، والتآمر بشأن استيراد الكوكايين".