البرازيل: أميركا تجاوزت "خطا غير مقبول" بقصف فنزويلا

ندد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بالهجوم العسكري الأميركي على فنزويلا واعتقال رئيسها نيكولاس مادورو، واصفا الأمر بأنه يتجاوز "خطا غير مقبول".



وقال لولا في منشور على موقع "إكس": "هذه الأفعال تمثل استهانة خطيرة بسيادة فنزويلا وسابقة أخرى بالغة الخطورة للمجتمع الدولي بأسره".



وكان لولا قد قال في وقت سابق إن التدخل المسلح في فنزويلا سيكون "كارثة إنسانية"، وعرض توسط البرازيل في الخلافات بين البلدين.