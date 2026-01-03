تقدّم القوات اليمنية المدعومة من السعودية في حضرموت

حققت القوات اليمنية المدعومة من السعودية تقدما في محافظة حضرموت الغنية بالموارد الطبيعية حيث تقاتل القوات الانفصالية المدعومة من الإمارات.



وأعلن جيش الحكومة الموالية للسعودية في بيان أن "المنشآت العسكرية والمدنية كافة في مدينة المكلا"، عاصمة محافظة حضرموت، "قد تم تأمينها".



وأفاد مسؤولان عسكريان في الحكومة فرانس برس بأن القوات المدعومة من الرياض سيطرت على القاعدة العسكرية الرئيسية في المكلا.



