فون دير لاين: نقف إلى جانب شعب فنزويلا وندعم الانتقال الديمقراطي
أخبار دولية
2026-01-03 | 08:29
فون دير لاين: نقف إلى جانب شعب فنزويلا وندعم الانتقال الديمقراطي
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ان الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب الشعب الفنزويلي ويدعم الانتقال السلمي والديمقراطي في البلاد.
وأضافت فون دير لاين في منشور على موقع "إكس": "نتابع عن كثب الوضع في فنزويلا. ونقف إلى جانب شعب فنزويلا وندعم الانتقال السلمي والديمقراطي. أي حل يجب أن يحترم القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".
