غوتيريش يعتبر الاعتقال الأميركي للرئيس الفنزويلي "سابقة خطيرة"

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من قبل قوات أميركية خاصة يعد "سابقة خطيرة"، مبديا قلقه لجهة "عدم احترام القانون الدولي" خلالها.



ودعا غوتيريش، بحسب ما نقل المتحدث باسمه، "كل الأطراف في فنزويلا للانخراط في حوار جامع في إطار الاحترام التام لحقوق الانسان ودولة القانون".