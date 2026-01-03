وزيرة العدل الأميركية تنشر لائحة اتهام في قضية الرئيس الفنزويلي

نشرت وزيرة العدل الأميركية بام بوندي لائحة اتهام في قضية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس اللذين ألقت القوات الأميركية القبض عليهما في وقت سابق اليوم.