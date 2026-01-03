ترامب: الولايات المتحدة ستدير فنزويلا الى حين انتقال "آمن" للسلطة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن بلاده "ستدير" فنزويلا حتى تأمين انتقال سياسي "آمن"، وذلك بعد العملية العسكرية الأميركية التي أسفرت عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته.



وقال ترامب في مؤتمر صحافي: "سندير البلاد حتى نتمكن من القيام بانتقال آمن وسليم ورشيد"، مضيفا أن القوات الأميركية مستعدة لتنفيذ موجة ثانية من الضربات على فنزويلا "أكبر بكثير" إذا لزم الأمر.



وكشف الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة أغرقت كراكاس في الظلمة عبر قطع الكهرباء لتنفيذ العملية العسكرية التي أفضت لاعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته.



وقال: "سنقوم بإشراك شركات النفط الأميركية الكبيرة جدا، وهي الأكبر في العالم، لإنفاق مليارات الدولارات، لإصلاح البنية التحتية المتهالكة بشدة، البنية التحتية النفطية، والبدء في جني الأموال لصالح البلاد".

ولفت ترامب الى أن نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز أبلغت وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أنها مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة بعد اعتقال نيكولاس مادورو.



وقال: "لقد أجرى ماركو للتو محادثة معها وهي مستعدة للقيام بما نعتقد أنه ضروري لإنجاح هذا الأمر"، في إشارة إلى حقبة ما بعد مادورو.