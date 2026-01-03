وزير الخارجية الأميركي: على الحكومة الكوبية أن "تقلق" بعد اعتقال مادورو

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن على الحكومة الكوبية أن تشعر بالقلق بعد اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.وقال روبيو في مؤتمر صحفي في فلوريدا إلى جانب الرئيس دونالد ترامب: "لو كنت أعيش في هافانا وكنت عضوا في الحكومة، لكنت قلقا بعض الشيء على الأقل"، مضيفا أن "كوبا كارثة" و"يديرها رجال غير أكفاء ومصابون بالخرف".