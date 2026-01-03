ماكرون: ينبغي لإدموندو جونزاليس المساعدة في عملية انتقال السلطة بفنزويلا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن زعيم المعارضة الفنزويلية إدموندو جونزاليس أوروتيا يجب أن يشرف على عملية انتقال السلطة في فنزويلا، بعد اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو على يد قوات أمريكية.وكتب ماكرون في منشور له على منصة "إكس": "يجب أن يكون الانتقال القادم سلميا وديمقراطيا ويحترم إرادة الشعب الفنزويلي. نأمل أن يتمكن الرئيس إدموندو جونزاليس أوروتيا المنتخب عام 2024 من ضمان هذا الانتقال بأسرع وقت ممكن".