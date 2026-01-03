سانشيز تعليقا على اعتقال مادورو: إسبانيا "لن تعترف بتدخل ينتهك القانون الدولي"

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في منشور على منصة "إكس" أن إسبانيا "لن تعترف... بتدخّل ينتهك القانون الدولي" بعد العملية الأميركية في فنزويلا، كما لم تعترف أصلًا بحكم نيكولاس مادورو.



وأشار سانشيز إلى أن التدخّل الأميركي "يدفع المنطقة إلى آفاق ضبابية وحروب"، داعيًا إلى مرحلة انتقالية "عادلة في سياق الحوار".



وكانت وزارة الخارجية الإسبانية قد اقترحت وساطتها لحلّ الأزمة.