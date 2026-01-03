الاتحاد الأوروبي يدعو إيران الى احترام الحق في التظاهر

أعرب الاتحاد الأوروبي عن "القلق" جراء التقارير عن سقوط قتلى في الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ أيام، داعيًا السلطات إلى ممارسة "أقصى درجات ضبط النفس"، بحسب ما قالت ناطقة باسم المسؤولة عن السياسة الخارجية.وجاء في بيان أنه ينبغي للسلطات الإيرانية احترام حرّية التعبير والحقّ في التظاهر سلميًا، وضرورة "الإفراج فورًا عن كلّ الأشخاص الذين أوقفوا لممارسة حقوقهم سلميًا".