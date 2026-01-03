رئيس مجلس القيادة اليمني يعلن استعادة القوات المدعومة من السعودية كل محافظة حضرموت من المجلس الانتقالي الانفصالي

أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن القوات المدعومة من السعودية استعادت بشكل كامل المواقع التي كان سيطر عليها المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة حضرموت، داعيًا المجلس الى الحوار.وقال العليمي في بيان إنه وجّه "باتخاذ إجراءات صارمة لتأمين مؤسسات الدولة والمرافق العامة وحماية الممتلكات العامة والخاصة في محافظة حضرموت، وذلك عقب النجاح القياسي لقوات درع الوطن في استعادة كافة المواقع العسكرية والأمنية في المحافظة، وفق الخطط المنسقة مع قيادة تحالف دعم الشرعية" الذي تقوده الرياض.