مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة بشأن فنزويلا الاثنين

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة الإثنين لمناقشة العملية العسكرية الأميركية في فنزويلا التي أسفرت عن اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، بحسب ما أفادت الصومال التي تتولّى الرئاسة الدورية للمجلس وكالة فرانس برس.



ومن المرتقب أن تعقد الجلسة عند العاشرة صباحًا (15.00 بتوقيت غرينيتش) بناء على طلب من فنزويلا نقلته كولومبيا التي شغلت حديثًا أحد المقاعد غير الدائمة في المجلس، وفق ما كشفت مصادر دبلوماسية.