مصادر لرويترز: شلل في حركة صادرات النفط الفنزويلية جراء الاضطرابات السياسية

ذكرت أربعة مصادر مطلعة أن صادرات النفط الفنزويلية متوقفة تمامًا، مشيرة إلى أن الموانئ لم تتلق أي طلبات للسماح للسفن المحملة بالإبحار.وكانت صادرات النفط الفنزويلية قد تراجعت إلى أدنى مستوياتها بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض حصار على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل وتخرج من المياه الإقليمية الفنزويلية.