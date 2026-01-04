نيكولاس مادورو وصل إلى الولايات المتحدة

وصل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى الأراضي الأميركية بعد اعتقاله في كراكاس ونُقل إلى نيويورك حيث سيوجّه الاتهام إليه رسميا بالاتجار بالمخدرات.



وحطت الطائرة التي تقل مادورو في مطار ستيوارت الدولي في شمال المدينة، ثم نُقل على متن مروحية إلى مانهاتن، حيث كان في انتظاره موكب أمني كبير، بحسب صور لوكالة فرانس برس.



ويُنقل بعد ذلك إلى مكاتب تابعة لإدارة مكافحة المخدرات الأميركية، ثم إلى سجن "ميتروبوليتان ديتنشن سنتر" في بروكلين، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أميركية عدة.



وفي هذا المركز نفسه احتُجز مغني الراب بي. ديدي مؤخرا طوال فترة محاكمته.



وسيمثل الرئيس الفنزويلي أمام قاضٍ في نيويورك في موعد لم يُحدد بعد، للرد على تهم تشمل "الإرهاب المرتبط بالمخدرات" وتصدير الكوكايين إلى الولايات المتحدة.