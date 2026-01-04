ترامب يقول إن كوبيين "كثيرين" قضوا في العملية العسكرية بفنزويلا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ان كوبيين كثيرين قضوا في العملية العسكرية التي شنّتها الولايات المتحدة على كراكاس لاعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته.



وفي مقابلة مع "نيويورك بوست" أجراها الرئيس الأميركي بعد مؤتمره الصحفي حول العملية العسكرية في فنزويلا، قال ترامب إن "كوبيين كثيرين فارقوا الحياة ليلة أمس. هل كنتم على دراية بالأمر؟"، مشيرا إلى "أنهم كانوا يحمون مادورو. ولم يكن ذلك بالأمر الصائب".



ولم يحدّد الرئيس الأميركي عدد القتلى.



واعتبر ترامب أن "كوبا لطالما كانت تعوّل بدرجة كبيرة على فنزويلا. ومن هنا جنوا أموالهم وقاموا بحماية فنزويلا لكن الأمور لم تجر على ما يرام في هذه الحال".



غير أنه استبعد أيّ عمل عسكري ضدّ كوبا التي تتخبّط في أزمة اقتصادية حادة.