الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
البقاع
11
o
الجنوب
16
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
البقاع
11
o
الجنوب
16
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان
أخبار دولية
2026-01-03 | 23:41
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان
أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا في اتجاه بحر اليابان الأحد، بحسب ما أفاد الجيش الكوري الجنوبي.
وقال الجيش الكوري الجنوبي: "أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا مجهول الطراز في اتجاه بحر الشرق"، في إشارة إلى الاسم الكوري لبحر اليابان.
وأشارت وزارة الدفاع اليابانية من جهتها إلى رصد إطلاق صاروخ باليستي مفترض.
وفي تشرين الثاني، أجرت كوريا الشمالية تجربة باليستية بعد موافقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على خطّة سيول لتطوير غوّاصة نووية الدفع.
أخبار دولية
الشمالية
أطلقت
صاروخا
باليستيا
باتجاه
اليابان
التالي
بريطانيا وفرنسا شنتا هجوما مشتركا ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا
ترامب يقول إن كوبيين "كثيرين" قضوا في العملية العسكرية بفنزويلا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-11-07
كوريا الجنوبية واليابان: كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًا
أخبار دولية
2025-11-07
كوريا الجنوبية واليابان: كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًا
0
أخبار دولية
2025-12-29
زعيم كوريا الشمالية يشهد تدريبات على إطلاق صواريخ كروز
أخبار دولية
2025-12-29
زعيم كوريا الشمالية يشهد تدريبات على إطلاق صواريخ كروز
0
أخبار دولية
2025-11-08
الجيش الأميركي يصف إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ بالستي بأنه "مزعزع للاستقرار"
أخبار دولية
2025-11-08
الجيش الأميركي يصف إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ بالستي بأنه "مزعزع للاستقرار"
0
أخبار دولية
2025-12-26
زعيم كوريا الشمالية يأمر بزيادة انتاج الصواريخ في عام 2026
أخبار دولية
2025-12-26
زعيم كوريا الشمالية يأمر بزيادة انتاج الصواريخ في عام 2026
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:48
قتيل ومصابان في هجوم أوكراني بطائرة مسيرة في منطقة حدودية روسية
أخبار دولية
03:48
قتيل ومصابان في هجوم أوكراني بطائرة مسيرة في منطقة حدودية روسية
0
أخبار دولية
02:16
السماح لشركات الطيران الأميركية بمعاودة رحلاتها فوق منطقة الكاريبي
أخبار دولية
02:16
السماح لشركات الطيران الأميركية بمعاودة رحلاتها فوق منطقة الكاريبي
0
أخبار دولية
01:17
الصين: على أميركا الإفراج فورا عن مادورو
أخبار دولية
01:17
الصين: على أميركا الإفراج فورا عن مادورو
0
أخبار دولية
23:59
عراقجي دان "العدوان العسكري الأميركي على فنزويلا": اعتداء واضح على سيادة الشعب الفنزويلي
أخبار دولية
23:59
عراقجي دان "العدوان العسكري الأميركي على فنزويلا": اعتداء واضح على سيادة الشعب الفنزويلي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحف اليوم
00:09
مصدر سياسي لـ"الأنباء" الكويتية: دول "الرباعي" العربي - الدولي تكثف من اتصالاتها لمنع الحرب الإسرائيلية على لبنان
صحف اليوم
00:09
مصدر سياسي لـ"الأنباء" الكويتية: دول "الرباعي" العربي - الدولي تكثف من اتصالاتها لمنع الحرب الإسرائيلية على لبنان
0
أخبار دولية
23:59
عراقجي دان "العدوان العسكري الأميركي على فنزويلا": اعتداء واضح على سيادة الشعب الفنزويلي
أخبار دولية
23:59
عراقجي دان "العدوان العسكري الأميركي على فنزويلا": اعتداء واضح على سيادة الشعب الفنزويلي
0
حال الطقس
02:27
استقرار جوي مع ارتفاع تدريجي بالحرارة
حال الطقس
02:27
استقرار جوي مع ارتفاع تدريجي بالحرارة
0
خبر عاجل
11:31
ترامب ينشر صورة لنيكولاس مادورو على متن السفينة الحربية الأميركية آي.دبليو.أو جيما
خبر عاجل
11:31
ترامب ينشر صورة لنيكولاس مادورو على متن السفينة الحربية الأميركية آي.دبليو.أو جيما
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
انطلاق موسم التزلّج في لبنان: الثلج يجمع اللبنانيين والمغتربين والسيّاح من كل أنحاء العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:50
انطلاق موسم التزلّج في لبنان: الثلج يجمع اللبنانيين والمغتربين والسيّاح من كل أنحاء العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الشيخ خلدون عريمط للمحققين: هكذا تعرفّت على أبو عمر
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الشيخ خلدون عريمط للمحققين: هكذا تعرفّت على أبو عمر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
تضارب التقارير الإسرائيلية بشأن ضربة محتملة على لبنان بانتظار الموقف الأميركي
تقارير نشرة الاخبار
13:45
تضارب التقارير الإسرائيلية بشأن ضربة محتملة على لبنان بانتظار الموقف الأميركي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
اليمن… لا تنسوا ما يجري هناك
تقارير نشرة الاخبار
13:43
اليمن… لا تنسوا ما يجري هناك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
هكذا أتت المواقف بعد الحدث الفنزويلي...
تقارير نشرة الاخبار
13:35
هكذا أتت المواقف بعد الحدث الفنزويلي...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
النفط وراء كلّ ما يجري في فنزويلا
تقارير نشرة الاخبار
13:32
النفط وراء كلّ ما يجري في فنزويلا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
من سيحكم فينزويلا بعد مادورو؟
تقارير نشرة الاخبار
13:31
من سيحكم فينزويلا بعد مادورو؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
مواقف ترامب ومصير مادورو...
تقارير نشرة الاخبار
13:29
مواقف ترامب ومصير مادورو...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
ليلة هوليوودية في فنزويلا: مادورو في قبضة الأميركيين
تقارير نشرة الاخبار
13:27
ليلة هوليوودية في فنزويلا: مادورو في قبضة الأميركيين
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
11:31
ترامب ينشر صورة لنيكولاس مادورو على متن السفينة الحربية الأميركية آي.دبليو.أو جيما
خبر عاجل
11:31
ترامب ينشر صورة لنيكولاس مادورو على متن السفينة الحربية الأميركية آي.دبليو.أو جيما
2
أخبار دولية
23:29
نيكولاس مادورو وصل إلى الولايات المتحدة
أخبار دولية
23:29
نيكولاس مادورو وصل إلى الولايات المتحدة
3
أخبار دولية
10:42
زعيمة المعارضة الفنزويلية: يجب ان يستلم ادموندو غونزالس فوراً ولايته الدستورية وندعو الفنزوليين الى تنفيذ ما سيسمعونه عبر قنوات المعارضة الرسمية
أخبار دولية
10:42
زعيمة المعارضة الفنزويلية: يجب ان يستلم ادموندو غونزالس فوراً ولايته الدستورية وندعو الفنزوليين الى تنفيذ ما سيسمعونه عبر قنوات المعارضة الرسمية
4
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الشيخ خلدون عريمط للمحققين: هكذا تعرفّت على أبو عمر
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الشيخ خلدون عريمط للمحققين: هكذا تعرفّت على أبو عمر
5
أخبار لبنان
06:48
حزب الله استنكر العدوان الأميركي ضد فنزويلا: الولايات المتحدة ما زالت تعيش جنون السيطرة والهيمنة
أخبار لبنان
06:48
حزب الله استنكر العدوان الأميركي ضد فنزويلا: الولايات المتحدة ما زالت تعيش جنون السيطرة والهيمنة
6
خبر عاجل
05:50
أدرعي: الجيش الإسرائيلي هاجم قبل قليل عنصرًا من حزب الله في منطقة الخيام بجنوب لبنان
خبر عاجل
05:50
أدرعي: الجيش الإسرائيلي هاجم قبل قليل عنصرًا من حزب الله في منطقة الخيام بجنوب لبنان
7
أخبار لبنان
07:53
افتتاح موسم التزلج في لبنان... إليكم الصورة من كفردبيان
أخبار لبنان
07:53
افتتاح موسم التزلج في لبنان... إليكم الصورة من كفردبيان
8
خبر عاجل
09:13
ترامب لفوكس نيوز: أعتقد أنه لم يتم قتل أي شخص خلال عملية اعتقال مادورو وكان الوقت مثاليا للقيام بذلك
خبر عاجل
09:13
ترامب لفوكس نيوز: أعتقد أنه لم يتم قتل أي شخص خلال عملية اعتقال مادورو وكان الوقت مثاليا للقيام بذلك
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More