كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان

أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا في اتجاه بحر اليابان الأحد، بحسب ما أفاد الجيش الكوري الجنوبي.



وقال الجيش الكوري الجنوبي: "أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا مجهول الطراز في اتجاه بحر الشرق"، في إشارة إلى الاسم الكوري لبحر اليابان.



وأشارت وزارة الدفاع اليابانية من جهتها إلى رصد إطلاق صاروخ باليستي مفترض.



وفي تشرين الثاني، أجرت كوريا الشمالية تجربة باليستية بعد موافقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على خطّة سيول لتطوير غوّاصة نووية الدفع.

