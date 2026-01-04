مقتل قيادي بارز في حركة الشباب في الصومال بعملية مشتركة مع الولايات المتحدة

أعلنت السلطات الصومالية مقتل قيادي بارز في حركة الشباب في خلال عملية مشتركة مع الولايات المتحدة في كانون الأول الماضي، مؤكدة أنه مسؤول عن هجمات عديدة بينها محاولة اغتيال الرئيس الصومالي.



وقال وزير الدفاع الصومالي أحمد معلم فقي في بيان إن عبدلله عثمان محمد أبوكر المعروف بـ"المهندس إسماعيل" قتل في العاشر من كانون الأول في عملية عسكرية جرت في مدينة جلب.



وقال فقي "في العاشر من كانون الأول 2025، نفّذت الوكالة الوطنية للاستخبارات والأمن الصومالية، بالتعاون مع شركائها الدوليين ولا سيما أصدقائنا الأميركيين، ضربة جوية دقيقة".



وأضاف أن قياديا بارزا آخر في حركة الشباب، هو عبد الكريم محمد حرسي المعروف بـ"قورليح"، قُتل أيضا خلال العملية.



وأكد وزير الدفاع الصومالي أن أبوكر مسؤول عن العديد من الهجمات بينها هجوم استهدف موكب الرئيس حسن شيخ محمود في آذار 2025، وآخر استهدف مجمع سجن جيليكو في مقديشو في تشرين الأول.