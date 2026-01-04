عراقجي دان "العدوان العسكري الأميركي على فنزويلا": اعتداء واضح على سيادة الشعب الفنزويلي

ناقش وزير الخارجية الايرانية عباس عراقجي مع وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل بينتو، آخر التطورات في أعقاب العدوان العسكري الأميركي على فنزويلا، وذلك في خلال مكالمة هاتفية جرت مساء اليوم.



ودان وزير خارجية إيران بشدة العدوان العسكري الأميركي على فنزويلا واختطاف الرئيس الشرعي للبلاد وزوجته، معتبراً هذا العمل مثالاً صارخاً على إرهاب الدولة واعتداءً واضحاً على سيادة الشعب الفنزويلي وإرادته الوطنية، مؤكداً دعم ايران للشعب والحكومة الفنزويلية المنتخبين.



وأشاد وزير خارجية فنزويلا بالمواقف المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في إعلان تضامنها مع فنزويلا، مؤكداً عزم شعب وحكومة فنزويلا على الدفاع عن سيادتهم الوطنية وحقهم في تقرير المصير في وجه سياسات الولايات المتحدة الاستبدادية وغير القانونية.