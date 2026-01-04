كوريا الشمالية: اعتقال الولايات المتحدة لمادورو يعد "تعديا خطيرا على سيادة" فنزويلا

نددت كوريا الشمالية باعتقال الولايات المتحدة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في عملية اعتبرت أنها تمثّل "تعديا على سيادة" فنزويلا، بحسب ما نقل الإعلام الرسمي.



وأفاد متحدث باسم الخارجية الكورية الشمالية في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية بأن بيونغ يانغ "تندد بشدة بالعمل الهادف للهيمنة الذي ارتُكب في فنزويلا".



وأضاف أن "الحادث مثال آخر يؤكد مجددا وبوضوح الطبيعة المارقة والوحشية للولايات المتحدة".