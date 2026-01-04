الأخبار
مجموعة من الجالية الإيرانية في لندن تتضامن مع المتظاهرين في إيران
أخبار دولية
2026-01-04 | 06:15
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مجموعة من الجالية الإيرانية في لندن تتضامن مع المتظاهرين في إيران
تجمّع قرابة مئة من أفراد الجالية الإيرانية في لندن السبت تضامنا مع المتظاهرين في إيران، وعبّروا عن أملهم في أن يؤدي التحرّك الاحتجاجي الجاري في بلادهم منذ سبعة ايام الى الإطاحة بالحكم في الجمهورية الإسلامية.
ورفع المتظاهرون أعلاما لمجاهدي الشعب، المنظمة المحظورة في إيران. وتجمّعوا قرب مقرّ رئاسة الحكومة البريطانية، داعين بريطانيا الى المطالبة بوقف قمع المتظاهرين في إيران.
وقالت زهرة زنجاني (65 عاما) لوكالة فرانس برس: "أنا سعيدة برؤية الناس ينتفضون ضد هذا النظام الوحشي في إيران، ونأمل أن يؤدي ذلك الى قلبه (...)، لكن رؤية كل هؤلاء الشباب والأبرياء يُقتلون، أمر موجع حقا".
وتجمّع بالقرب من المكان أنصار لشاه إيران سابقا محمد رضا بهلوي الذي أطاحت به الثورة الإسلامية في العام 1979 وتوفي في مصر في العام التالي، ولابنه رضا بهلوي الذي يعيش في الولايات المتحدة.
أخبار دولية
الجالية
الإيرانية
تتضامن
المتظاهرين
إيران
التالي
سلطنة عمان بشأن التطورات في فنزويلا: نؤكد دعمنا الكامل للقانون الدولي واحترام سيادة الدول
أربعة قتلى على الأقل باحتجاجات في غرب إيران
السابق
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2026-01-02
إعلام رسمي عن الخارجية الإيرانية بعد تهديدات ترامب بدعم المتظاهرين: الإيرانيون لن يسمحوا بأي تدخل أجنبي
خبر عاجل
2026-01-02
إعلام رسمي عن الخارجية الإيرانية بعد تهديدات ترامب بدعم المتظاهرين: الإيرانيون لن يسمحوا بأي تدخل أجنبي
0
أخبار دولية
2026-01-02
ترامب: إذا أطلقت إيران النار على المتظاهرين السلميين وقتلتهم فإن الولايات المتحدة ستتدخل لإنقاذهم
أخبار دولية
2026-01-02
ترامب: إذا أطلقت إيران النار على المتظاهرين السلميين وقتلتهم فإن الولايات المتحدة ستتدخل لإنقاذهم
0
آخر الأخبار
2026-01-03
خامنئي: مطالب المتظاهرين الإيرانيين الاقتصادية "محقة"
آخر الأخبار
2026-01-03
خامنئي: مطالب المتظاهرين الإيرانيين الاقتصادية "محقة"
0
أخبار دولية
2025-12-31
الموساد الإسرائيلي دعا المتظاهرين الإيرانيين إلى تكثيف حراكهم: نحن معكم
أخبار دولية
2025-12-31
الموساد الإسرائيلي دعا المتظاهرين الإيرانيين إلى تكثيف حراكهم: نحن معكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:08
مفاوضات سورية-إسرائيلية في باريس بشأن اتفاقية أمنية جديدة
أخبار دولية
16:08
مفاوضات سورية-إسرائيلية في باريس بشأن اتفاقية أمنية جديدة
0
أخبار دولية
15:59
الجيش السوري يلقي القبض على 8 عناصر في حلب لارتباطهم بالنظام السابق
أخبار دولية
15:59
الجيش السوري يلقي القبض على 8 عناصر في حلب لارتباطهم بالنظام السابق
0
أخبار دولية
15:36
اجتماع رسمي على مستوى قيادي بين قوات سوريا الديمقراطية وحكومة دمشق
أخبار دولية
15:36
اجتماع رسمي على مستوى قيادي بين قوات سوريا الديمقراطية وحكومة دمشق
0
أخبار دولية
14:58
إيران تقرّ إعانة شهرية لـ"تخفيف الأعباء الاقتصادية" في ظل الاحتجاجات
أخبار دولية
14:58
إيران تقرّ إعانة شهرية لـ"تخفيف الأعباء الاقتصادية" في ظل الاحتجاجات
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:22
الجيش: تدابير أمنية استثنائية في عدد من المناطق اللبنانية وهذا ما أسفرت عنه
أخبار لبنان
07:22
الجيش: تدابير أمنية استثنائية في عدد من المناطق اللبنانية وهذا ما أسفرت عنه
0
آخر الأخبار
15:09
معلومات للـLBCI: بعد ورود معلومات عن تسلل عناصر اسرائيلية الى الأراضي اللبنانية في خراج بلدة ميس الجبل قام الجيش اللبناني بتحريك قوة للتأكد من الموضوع ومعالجته
آخر الأخبار
15:09
معلومات للـLBCI: بعد ورود معلومات عن تسلل عناصر اسرائيلية الى الأراضي اللبنانية في خراج بلدة ميس الجبل قام الجيش اللبناني بتحريك قوة للتأكد من الموضوع ومعالجته
0
علوم وتكنولوجيا
12:00
ثورة في ورق الإيصالات... ابتكار بديل آمن خالٍ من "المواد الكيميائية الأبدية"
علوم وتكنولوجيا
12:00
ثورة في ورق الإيصالات... ابتكار بديل آمن خالٍ من "المواد الكيميائية الأبدية"
0
آخر الأخبار
00:00
ترامب لنيويورك بوست: لا أعتقد أن ماريا ماتشادو تحظى بدعم الأشخاص الذين تحتاج إلى دعمهم في فنزويلا وماتشادو لا يمكنها الفوز في الانتخابات بفنزويلا إلا إذا دعمتها
آخر الأخبار
00:00
ترامب لنيويورك بوست: لا أعتقد أن ماريا ماتشادو تحظى بدعم الأشخاص الذين تحتاج إلى دعمهم في فنزويلا وماتشادو لا يمكنها الفوز في الانتخابات بفنزويلا إلا إذا دعمتها
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
13:41
رياضة الـOff-road على الثلج بين الاستمتاع والتهور
أمن وقضاء
13:41
رياضة الـOff-road على الثلج بين الاستمتاع والتهور
0
أمن وقضاء
13:38
الوقفة الشهرية لأهالي ضحايا الانفجار المطالبة بحق الضحايا
أمن وقضاء
13:38
الوقفة الشهرية لأهالي ضحايا الانفجار المطالبة بحق الضحايا
0
أمن وقضاء
13:33
ملفُ السوريين الهاربين من مجازرِ الساحل: أخبار ومداهمات وقلق
أمن وقضاء
13:33
ملفُ السوريين الهاربين من مجازرِ الساحل: أخبار ومداهمات وقلق
0
أخبار دولية
13:30
اجتماع الكابينت: الملف اللبنانيّ غاب ليحلّ الفنزويليّ مكانه
أخبار دولية
13:30
اجتماع الكابينت: الملف اللبنانيّ غاب ليحلّ الفنزويليّ مكانه
0
أخبار دولية
13:26
هذه أوضاع الجالية اللبنانية في فنزويلا
أخبار دولية
13:26
هذه أوضاع الجالية اللبنانية في فنزويلا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
فنزويلا بالأرقام.. أبرز ثرواتها الطبيعية
تقارير نشرة الاخبار
13:18
فنزويلا بالأرقام.. أبرز ثرواتها الطبيعية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
Happy New Year… ثم الزنزانة: هذه تفاصيل جديدة عن عملية اعتقال مادورو
تقارير نشرة الاخبار
13:16
Happy New Year… ثم الزنزانة: هذه تفاصيل جديدة عن عملية اعتقال مادورو
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
العالم في اضطرابٍ مرتفع… والرياح أميركية
تقارير نشرة الاخبار
13:15
العالم في اضطرابٍ مرتفع… والرياح أميركية
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:13
مقدمة النشرة المسائية ٤-١-٢٠٢٦
مقدمة نشرة الاخبار
13:13
مقدمة النشرة المسائية ٤-١-٢٠٢٦
1
فنّ
14:40
أغنية ناصيف زيتون وابو ورد تصل إلى منتخب الأرجنتين! (فيديو)
فنّ
14:40
أغنية ناصيف زيتون وابو ورد تصل إلى منتخب الأرجنتين! (فيديو)
2
أمن وقضاء
06:50
قوى الأمن: مفقود قاصر فُقد في محلّة الشيّاح
أمن وقضاء
06:50
قوى الأمن: مفقود قاصر فُقد في محلّة الشيّاح
3
حال الطقس
02:27
استقرار جوي مع ارتفاع تدريجي بالحرارة
حال الطقس
02:27
استقرار جوي مع ارتفاع تدريجي بالحرارة
4
خبر عاجل
12:59
أكسيوس: إستئناف المحادثات جاء نتيجة مباشرة لطلب من الرئيس الأميركي إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي
خبر عاجل
12:59
أكسيوس: إستئناف المحادثات جاء نتيجة مباشرة لطلب من الرئيس الأميركي إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي
5
أمن وقضاء
12:34
حادثة في أعالي فاريا أدت إلى وفاة شاب
أمن وقضاء
12:34
حادثة في أعالي فاريا أدت إلى وفاة شاب
6
خبر عاجل
12:58
أكسيوس: وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني والسفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيئيل لايتر سيشاركان في المحادثات
خبر عاجل
12:58
أكسيوس: وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني والسفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيئيل لايتر سيشاركان في المحادثات
7
آخر الأخبار
13:59
مريضة في مستشفى الجبل - قرنايل بحاجة ماسة إلى دم من فئة O... للتبرع، التواصل على: 76022288
آخر الأخبار
13:59
مريضة في مستشفى الجبل - قرنايل بحاجة ماسة إلى دم من فئة O... للتبرع، التواصل على: 76022288
8
تقارير نشرة الاخبار
07:56
٢٤ ساعة غيرت كل شيء... كيف وصل مادورو من الحكم الى الإحتجاز؟
تقارير نشرة الاخبار
07:56
٢٤ ساعة غيرت كل شيء... كيف وصل مادورو من الحكم الى الإحتجاز؟
