مجموعة من الجالية الإيرانية في لندن تتضامن مع المتظاهرين في إيران

أخبار دولية
2026-01-04 | 06:15
مجموعة من الجالية الإيرانية في لندن تتضامن مع المتظاهرين في إيران

تجمّع قرابة مئة من أفراد الجالية الإيرانية في لندن السبت تضامنا مع المتظاهرين في إيران، وعبّروا عن أملهم في أن يؤدي التحرّك الاحتجاجي الجاري في بلادهم منذ سبعة ايام الى الإطاحة بالحكم في الجمهورية الإسلامية.

ورفع المتظاهرون أعلاما لمجاهدي الشعب، المنظمة المحظورة في إيران. وتجمّعوا قرب مقرّ رئاسة الحكومة البريطانية، داعين بريطانيا الى المطالبة بوقف قمع المتظاهرين في إيران.

وقالت زهرة زنجاني (65 عاما) لوكالة فرانس برس: "أنا سعيدة برؤية الناس ينتفضون ضد هذا النظام الوحشي في إيران، ونأمل أن يؤدي ذلك الى قلبه (...)، لكن رؤية كل هؤلاء الشباب والأبرياء يُقتلون، أمر موجع حقا".

وتجمّع بالقرب من المكان أنصار لشاه إيران سابقا محمد رضا بهلوي الذي أطاحت به الثورة الإسلامية في العام 1979 وتوفي في مصر في العام التالي، ولابنه رضا بهلوي الذي يعيش في الولايات المتحدة.

أخبار دولية

الجالية

الإيرانية

تتضامن

المتظاهرين

إيران

