سلطنة عمان بشأن التطورات في فنزويلا: نؤكد دعمنا الكامل للقانون الدولي واحترام سيادة الدول

أكدت سلطنة عمان في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية عن وزارة الخارجية دعمها للقانون الدولي واحترام سيادة الدول واستقلالها.



وجاء في البيان: "في ضوء التطورات الأخيرة المتصلة بجمهورية فنزويلا البوليفارية، تؤكد وزارة الخارجية على ثوابت سياسة سلطنة عمان في دعمها الكامل للقانون الدولي واحترام سيادة الدول واستقلالها، حاثة جميع الأطراف على ضبط النفس، وتمكين سبل الحوار لمنع التصعيد".