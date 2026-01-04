الأخبار
LBCI
LBCI

التعرّف على جثث 24 شخصا من قتلى حريق "لو كونستيلاسيون" في سويسرا

أخبار دولية
2026-01-04 | 07:21
مشاهدات عالية
التعرّف على جثث 24 شخصا من قتلى حريق &quot;لو كونستيلاسيون&quot; في سويسرا
2min
التعرّف على جثث 24 شخصا من قتلى حريق "لو كونستيلاسيون" في سويسرا

تمكنت السلطات السويسرية من تحديد هوية 24 جثة للأشخاص الذين قضوا في حريق حانة "لو كونستيلاسيون" في منتجع كران مونتانا للتزلج في جبال الألب السويسرية"، من بينهم أحد عشر قاصرا وستّة أجانب، بحسب ما أعلنت الشرطة الأحد.

وإضافة إلى القتلى السويسريين الثمانية الذين حُددت هوياتهم في وقت سابق، قالت السلطات إنها تعرّفت على عشرة سويسريين آخرين، هم أربع إناث وعشرة ذكور أعمارهم بين 14 عاما و31، وعلى إيطاليين اثنين في السادسة عشرة من العمر، وعلى فرنسي في التاسعة والثلاثين، وعلى فتى في السادسة عشرة يحمل الجنسيتين الإيطالية والإماراتية، وعلى روماني عمره 18 عاما، وتركي عمره أيضاً 18 عاما.

ويعمل المحققون على تحديد ملابسات الحريق الذي وقع بعد منتصف ليل الخميس في حانة "لو كونستيلاسيون".

وقالت السلطات إن المؤشرات تدل على أن "الحريق سبّبته شموع ينبعث منها شرر... وُضعت على زجاجات الشامبانيا وكانت قريبة للغاية من السقف. عندها حصل اشتعال سريع".

ولم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين كانوا في الحانة عندما وقع الحريق. لكن موقع كران مونتانا يفيد بأن الحانة تتسع لأكثر من 300 شخص إضافة إلى 40 آخرين على الشرفة.

أخبار دولية

"لو

كونستيلاسيون"

سويسرا

