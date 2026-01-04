الأخبار
اجتماع الكابينت: الملف اللبنانيّ غاب ليحلّ الفنزويليّ مكانه
أخبار دولية
2026-01-04 | 13:30
اجتماع الكابينت: الملف اللبنانيّ غاب ليحلّ الفنزويليّ مكانه
اجتماع الكابينت: الملف اللبنانيّ غاب ليحلّ الفنزويليّ مكانه
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
أخبار دولية
الكابينت:
الملف
اللبنانيّ
ليحلّ
الفنزويليّ
مكانه
الاتحاد الأوروبي: استعادة الديمقراطية بفنزويلا تستلزم احترام إرادة الشعب
هذه أوضاع الجالية اللبنانية في فنزويلا
آخر الأخبار
آخر الأخبار
00:29
آخر الأخبار
00:29
آخر الأخبار
00:28
آخر الأخبار
00:28
آخر الأخبار
00:27
آخر الأخبار
00:27
صحف اليوم
00:22
معادلة دولية طرحت على الحكومة اللبنانية... (الأنباء الكويتية)
صحف اليوم
00:22
معادلة دولية طرحت على الحكومة اللبنانية... (الأنباء الكويتية)
أخبار دولية
16:08
مفاوضات سورية-إسرائيلية في باريس بشأن اتفاقية أمنية جديدة
أخبار دولية
16:08
مفاوضات سورية-إسرائيلية في باريس بشأن اتفاقية أمنية جديدة
أخبار دولية
15:59
الجيش السوري يلقي القبض على 8 عناصر في حلب لارتباطهم بالنظام السابق
أخبار دولية
15:59
الجيش السوري يلقي القبض على 8 عناصر في حلب لارتباطهم بالنظام السابق
أخبار دولية
15:36
اجتماع رسمي على مستوى قيادي بين قوات سوريا الديمقراطية وحكومة دمشق
أخبار دولية
15:36
اجتماع رسمي على مستوى قيادي بين قوات سوريا الديمقراطية وحكومة دمشق
أخبار دولية
14:58
إيران تقرّ إعانة شهرية لـ"تخفيف الأعباء الاقتصادية" في ظل الاحتجاجات
أخبار دولية
14:58
إيران تقرّ إعانة شهرية لـ"تخفيف الأعباء الاقتصادية" في ظل الاحتجاجات
زوارنا يقرأون الآن
أخبار لبنان
2025-11-28
اجتماع برشلونة يختار صيدا عاصمة للثقافة والحوار لعام 2027... ورجي: اختيار صيدا بشارة خير للبنان
أخبار لبنان
2025-11-28
اجتماع برشلونة يختار صيدا عاصمة للثقافة والحوار لعام 2027... ورجي: اختيار صيدا بشارة خير للبنان
خبر عاجل
2025-11-18
جائزة اللوتو الكبرى لسحب الخميس المقبل وصلت إلى نحو مليوني دولار... وتسليمها "كاش" للفائز!
خبر عاجل
2025-11-18
جائزة اللوتو الكبرى لسحب الخميس المقبل وصلت إلى نحو مليوني دولار... وتسليمها "كاش" للفائز!
آخر الأخبار
2025-12-14
القناة 14 الإسرائيلية: أنباء أولية عن 5 قتلى و12 إصابة في إطلاق نار خلال احتفالات بعيد الحانوكا في أستراليا
آخر الأخبار
2025-12-14
القناة 14 الإسرائيلية: أنباء أولية عن 5 قتلى و12 إصابة في إطلاق نار خلال احتفالات بعيد الحانوكا في أستراليا
أخبار لبنان
2025-11-14
إليكم جدول أسعار المحروقات..
أخبار لبنان
2025-11-14
إليكم جدول أسعار المحروقات..
بالفيديو
أمن وقضاء
13:41
رياضة الـOff-road على الثلج بين الاستمتاع والتهور
أمن وقضاء
13:41
رياضة الـOff-road على الثلج بين الاستمتاع والتهور
أمن وقضاء
13:38
الوقفة الشهرية لأهالي ضحايا الانفجار المطالبة بحق الضحايا
أمن وقضاء
13:38
الوقفة الشهرية لأهالي ضحايا الانفجار المطالبة بحق الضحايا
أمن وقضاء
13:33
ملفُ السوريين الهاربين من مجازرِ الساحل: أخبار ومداهمات وقلق
أمن وقضاء
13:33
ملفُ السوريين الهاربين من مجازرِ الساحل: أخبار ومداهمات وقلق
أخبار دولية
13:30
اجتماع الكابينت: الملف اللبنانيّ غاب ليحلّ الفنزويليّ مكانه
أخبار دولية
13:30
اجتماع الكابينت: الملف اللبنانيّ غاب ليحلّ الفنزويليّ مكانه
أخبار دولية
13:26
هذه أوضاع الجالية اللبنانية في فنزويلا
أخبار دولية
13:26
هذه أوضاع الجالية اللبنانية في فنزويلا
تقارير نشرة الاخبار
13:18
فنزويلا بالأرقام.. أبرز ثرواتها الطبيعية
تقارير نشرة الاخبار
13:18
فنزويلا بالأرقام.. أبرز ثرواتها الطبيعية
تقارير نشرة الاخبار
13:16
Happy New Year… ثم الزنزانة: هذه تفاصيل جديدة عن عملية اعتقال مادورو
تقارير نشرة الاخبار
13:16
Happy New Year… ثم الزنزانة: هذه تفاصيل جديدة عن عملية اعتقال مادورو
تقارير نشرة الاخبار
13:15
العالم في اضطرابٍ مرتفع… والرياح أميركية
تقارير نشرة الاخبار
13:15
العالم في اضطرابٍ مرتفع… والرياح أميركية
مقدمة نشرة الاخبار
13:13
مقدمة النشرة المسائية ٤-١-٢٠٢٦
مقدمة نشرة الاخبار
13:13
مقدمة النشرة المسائية ٤-١-٢٠٢٦
فنّ
14:40
أغنية ناصيف زيتون وابو ورد تصل إلى منتخب الأرجنتين! (فيديو)
فنّ
14:40
أغنية ناصيف زيتون وابو ورد تصل إلى منتخب الأرجنتين! (فيديو)
أمن وقضاء
06:50
قوى الأمن: مفقود قاصر فُقد في محلّة الشيّاح
أمن وقضاء
06:50
قوى الأمن: مفقود قاصر فُقد في محلّة الشيّاح
حال الطقس
02:27
استقرار جوي مع ارتفاع تدريجي بالحرارة
حال الطقس
02:27
استقرار جوي مع ارتفاع تدريجي بالحرارة
خبر عاجل
12:59
أكسيوس: إستئناف المحادثات جاء نتيجة مباشرة لطلب من الرئيس الأميركي إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي
خبر عاجل
12:59
أكسيوس: إستئناف المحادثات جاء نتيجة مباشرة لطلب من الرئيس الأميركي إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي
أمن وقضاء
12:34
حادثة في أعالي فاريا أدت إلى وفاة شاب
أمن وقضاء
12:34
حادثة في أعالي فاريا أدت إلى وفاة شاب
خبر عاجل
12:58
أكسيوس: وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني والسفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيئيل لايتر سيشاركان في المحادثات
خبر عاجل
12:58
أكسيوس: وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني والسفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيئيل لايتر سيشاركان في المحادثات
آخر الأخبار
13:59
مريضة في مستشفى الجبل - قرنايل بحاجة ماسة إلى دم من فئة O... للتبرع، التواصل على: 76022288
آخر الأخبار
13:59
مريضة في مستشفى الجبل - قرنايل بحاجة ماسة إلى دم من فئة O... للتبرع، التواصل على: 76022288
تقارير نشرة الاخبار
07:56
٢٤ ساعة غيرت كل شيء... كيف وصل مادورو من الحكم الى الإحتجاز؟
تقارير نشرة الاخبار
07:56
٢٤ ساعة غيرت كل شيء... كيف وصل مادورو من الحكم الى الإحتجاز؟
