الاتحاد الأوروبي: استعادة الديمقراطية بفنزويلا تستلزم احترام إرادة الشعب

دعت دول الاتحاد الأوروبي، باستثناء المجر، اليوم الأحد جميع الأطراف في فنزويلا إلى ضبط النفس، مؤكدة أن احترام إرادة الشعب الفنزويلي هو السبيل الوحيد لاستعادة الديمقراطية في البلاد.



وجاء في بيان مشترك صادر عن الدول الست والعشرين الأعضاء في الاتحاد، بالإضافة إلى مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل كايا كالاس أن "الاتحاد الأوروبي يدعو كل الأطراف إلى التحلي بالهدوء وضبط النفس، لتجنب التصعيد وضمان حل سلمي للأزمة".



وقال البيان: "يبقى احترام إرادة الشعب الفنزويلي هو السبيل الوحيد أمام فنزويلا لاستعادة الديمقراطية وحل الأزمة الراهنة".