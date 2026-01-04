اجتماع رسمي على مستوى قيادي بين قوات سوريا الديمقراطية وحكومة دمشق

عقدت قيادة قوات سوريا الديمقراطية، صباح اليوم، اجتماعاً مع مسؤولي حكومة دمشق، جرى خلاله بحث ملف دمج القوات العسكرية، في إطار حوار رسمي.



واتفق الطرفان على مواصلة عقد الاجتماعات خلال المرحلة المقبلة، لاستكمال النقاشات ومتابعة هذا الملف ضمن مسار منظم، إلى حين التوصل إلى نتائج