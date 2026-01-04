الجيش السوري يلقي القبض على 8 عناصر في حلب لارتباطهم بالنظام السابق

أفادت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع لـ"سانا" بان "وحدات من الجيش العربي السوري ألقت القبض على 8 عناصر لديهم ارتباط بالنظام البائد قرب دير حافر شرق حلب، وذلك أثناء محاولتهم العبور إلى مناطق سيطرة قسد بشكل غير قانوني، وسيجري تسليمهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة".