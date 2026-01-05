رئيسة وزراء الدنمارك تدعو الولايات المتحدة الى "الكف عن تهديداتها" بشأن غرينلاند

طالبت رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن الولايات المتحدة بـ "الكفّ عن تهديداتها ضد حليف تاريخي" بعدما كرّر الرئيس دونالد ترامب التعبير عن "الحاجة" إلى إقليم غرينلاند التابع لكوبنهاغن.وقالت فريدريكسن في بيان: "يجب أن أقول للولايات المتحدة بوضوح: من غير المقبول تماما أن يُقال إن الولايات المتحدة يجب أن تسيطر على غرينلاند".وأتى ذلك بعيد تجديد ترامب حاجة بلاده للاقليم المتمتع بحكم ذاتي، اذ قال في تصريحات صحافية الأحد: "نحتاج الى غرينلاند بالتأكيد. نحتاج إليه من أجل الأمن".