مفاوضات سورية-إسرائيلية في باريس بشأن اتفاقية أمنية جديدة

يجتمع مسؤولون سوريون وإسرائيليون رفيعو المستوى في باريس، يوم غد الإثنين، "لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاقية أمنية جديدة"، وفقا لما نقلته "سكاي نيوز عربية " عن مسؤول إسرائيلي ومصدر آخر مطلع لموقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي.



ومن المتوقع أن تستمر المحادثات لمدة يومين، بمشاركة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إلى جانب مجموعة من المفاوضين الإسرائيليين من ضمنهم مستشاره العسكري رومان غوفمان، الذي تم ترشيحه لقيادة جهاز الاستخبارات (الموساد)، ومستشاره بالوكالة لشؤون الأمن القومي جيل رايش.



وجاء استئناف المحادثات نتيجة مباشرة لطلب من ترامب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال لقائهما الإثنين في فلوريدا، وفقا لما قاله مصدر مطلع لـ"أكسيوس".



وقال ترامب لنتنياهو إن "المفاوضات يجب أن تستمر للتوصل إلى اتفاق قريبا"، وهو ما وافق عليه رئيس وزراء إسرائيل، لكنه شدد على ضرورة أن يحافظ أي اتفاق على الخطوط الحمراء الإسرائيلية، بحسب مصدر الموقع.