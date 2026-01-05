ترامب: نحن نحتاج إلى غرينلاند من وجهة نظر الأمن القومي

جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب موقفه بأن غرينلاند يجب أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة، رغم دعوات الدنمارك إلى وقف "تهديد" الإقليم التابع لها.



وقال ترامب لصحافيين في الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" عندما سُئل عن هذه القضية: "نحن نحتاج إلى غرينلاند من وجهة نظر الأمن القومي، والدنمارك لن تتمكن من الاهتمام بذلك".