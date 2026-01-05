نجل مادورو يدعو أنصاره إلى التظاهر في فنزويلا

دعا نجل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنصاره الأحد إلى النزول إلى الشوارع والتظاهر بعدما اعتقلته الولايات المتحدة، ولبّت حشود دعوته ظهرا في كراكاس.وقال نيكولاس مادورو غيرا المعروف أيضا باسم "نيكولاسيتو" (نيكولاس الصغير) وهو نائب، في رسالة صوتية بُثت على مواقع التواصل الاجتماعي: "ستروننا في الشوارع، ستروننا إلى جانب هذا الشعب، ستروننا نرفع رايات الكرامة".وأكد فريقه صحة البيان لوكالة فرانس برس.وشاهد مراسلو فرانس برس تظاهرة لأنصار مادورو بدأت في وقت مبكر من بعد ظهر الأحد في كراكاس.وقال نجل مادورو الذي يُعدّ مع والده وزوجة أبيه من بين ستة أشخاص يتّهمهم القضاء الأميركي بـ"الإرهاب المرتبط بالمخدرات": "يريدون أن يروننا ضعفاء، لكنهم لن يروننا ضعفاء".وأضاف: "لن ينجحوا... أقسم بحياتي، أقسم بوالدي، أقسم بسيليا (زوجة مادورو)، سنخرج من هذه المحنة".وتابع: "أنا مصمم. نحن مصممون، وعائلتي مصممة، وقوية".وبعدما شنّت الولايات المتحدة ضربات على قوارب تتهمها بنقل المخدرات قرب فنزويلا، نفّذت السبت عملية عسكرية واسعة النطاق في البلاد خطفت خلالها نيكولاس مادورو (63 عاما) وزوجته سيليا فلوريس (69 عاما).وقال نجل مادورو: "سيكشف التاريخ من هم الخونة، سيكشف التاريخ الحقيقة"، في إشارة إلى تقارير متداولة حول وجود جاسوس ضمن الدائرة المقربة من مادورو قد يكون سهّل عملية اعتقاله.وعيّنت المحكمة العليا الفنزويلية السبت نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز رئيسة موقتة واعترف بها الجيش الأحد.