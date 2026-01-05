التعرّف على الجثث الـ40 لقتلى حريق "لو كونستيلاسيون" في سويسرا وبينهم 20 قاصرا

تمكنت السلطات السويسرية من تحديد هوية الجثث الأربعين التي تعود إلى أشخاص قضوا في حريق حانة "لو كونستيلاسيون" في منتجع كران مونتانا للتزلج في جبال الألب ليلة رأس السنة، وبينهم 20 قاصرا بحسب ما أعلنت الشرطة.



وحددت الشرطة في المجموع هويات 21 سويسريا، وتسعة فرنسيين وبينهم فرنسية-سويسرية وفرنسية-اسرائيلية-بريطانية، وستة إيطاليين بينهم إيطالي-إماراتي، وبلجيكية، وبرتغالية، وروماني، وتركي، هم ضحايا الحريق بحسب بيان.



وتتراوح أعمار الضحايا بين 14 و39 عاما.



إلى ذلك، أُصيب 119 شخصا بالحريق تم التعرف على 113 منهم حتى الآن.



ويعمل المحققون على تحديد ملابسات الحريق الذي وقع بعد منتصف ليل الخميس في حانة "لو كونستيلاسيون".



وأفادت السلطات بأن المؤشرات تدل على أن "الحريق سبّبته شموع ينبعث منها شرر... وُضعت على زجاجات الشامبانيا وكانت قريبة للغاية من السقف. عندها حصل اشتعال سريع".



ولم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين كانوا في الحانة عندما وقع الحريق. لكن موقع كران مونتانا يفيد بأن الحانة تتسع لأكثر من 300 شخص إضافة إلى 40 آخرين على الشرفة.

