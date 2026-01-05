الرئيس الكولومبي: عملية اختطاف مادورو "لا أساس قانونيا لها"

ندد الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو بعملية "اختطاف" الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو "التي لا أساس قانونيا لها".



وكتب بيترو على منصة إكس: "بدون أساس قانوني لاتخاذ إجراء ضد سيادة فنزويلا، يصبح الاعتقال اختطافا".