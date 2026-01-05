الرئيسة الموقتة لفنزويلا تطالب ترامب بعلاقة متوازنة وقائمة على الاحترام

دعت الرئيسة الموقتة لفنزويلا ديلسي رودريغيز إلى علاقة متوازنة وقائمة على الاحترام مع الولايات المتحدة التي اعتقلت نيكولاس مادورو خلال عملية عسكرية أميركية في البلاد.



وكتبت رودريغيز على تلغرام: "نعتبر من أولوياتنا السعي نحو علاقة دولية متوازنة وقائمة على الاحترام بين الولايات المتحدة وفنزويلا. نحن نوجه دعوة إلى حكومة الولايات المتحدة للعمل معا على أجندة تعاون تركز على التنمية المشتركة".



وكانت الرئيسة الفنزويلية الموقتة قد عقدت الأحد أول اجتماع لمجلس وزرائها منذ اعتقلت القوات الأميركية الرئيس السابق نيكولاس مادورو، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي.



وأظهرت مشاهد بثتها محطة "في تي في" الحكومية رودريغيز إلى طاولة في قصر ميرافلوريس الرئاسي إلى جانب اثنين آخرين من كبار الموالين لمادورو، وهما وزير الدفاع فلاديمير بادرينو ووزير الداخلية ديوسدادو كابيو.