الرئيسة الموقتة لفنزويلا تشكّل لجنة للإفراج عن مادورو

شكّلت الرئيسة الموقتة لفنزويلا ديلسي رودريغيز لجنة للإفراج عن الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس اللذين اعتقلا ونقلا إلى الولايات المتحدة.



وأودع مادورو الذي تتهمه الولايات المتحدة بتهم مرتبطة بالاتجار بالمخدرات والإرهاب، السبت سجنا في نيويورك ومن المقرر أن يمثل أمام قاضٍ في المدينة الاثنين.



وأعلن وزير الإعلام فريدي نانييز تشكيل لجنة "رفيعة المستوى" سيكون عضوا فيها بينما سيترأسها رئيس البرلمان خورخي رودريغيز ووزير الخارجية إيفان خيل.



في الوقت نفسه، دعت ديلسي رودريغيز في رسالة على تلغرام الأحد إلى علاقات "متوازنة وقائمة على الاحترام" مع الولايات المتحدة.



كما عقدت أول اجتماع لمجلس وزرائها الأحد، في اليوم التالي من توليها منصبها.