ترامب: لا أعتقد أن أوكرانيا قصفت مقر إقامة بوتين

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه لا يعتقد أن أوكرانيا هاجمت مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في شمال غرب روسيا بطائرات مسيّرة كما تؤكد موسكو.



وقال ترامب من الطائرة الرئاسية "إير فورس وان": "لا أعتقد أن تلك الضربة حدثت"، مضيفا "لا أحد يعلم حتى الآن" ما إذا كانت الادعاءات الروسية التي نفتها كييف، صحيحة.