ترامب يهدد بعملية عسكرية ضد كولومبيا: "يديرها رجل مريض يحب صنع الكوكايين وبيعه للولايات المتحدة ولن يستمر في ذلك طويلا"

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقيام بعمل عسكري ضد الحكومة الكولومبية، قائلا للصحفيين إن مثل هذه العملية "تبدو جيدة بالنسبة لي".



وأضاف ترامب على متن طائرة الرئاسة: "كولومبيا مريضة جدا أيضا، ويديرها رجل مريض يحب صنع الكوكايين وبيعه للولايات المتحدة، ولن يستمر في ذلك طويلا"، في إشارة واضحة إلى الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو.



وردا على سؤال مباشر حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنفذ عملية عسكرية ضد هذا البلد، أجاب ترامب: "يبدو الأمر جيدا بالنسبة لي".



وجاءت هذه التعليقات بعد أن ألقت الولايات المتحدة القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ونقلته إلى نيويورك لمواجهة اتهامات بتهريب المخدرات.