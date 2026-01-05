ترامب: كوبا توشك على السقوط

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة أنه من غير المرجح أن تكون هناك حاجة للتدخل العسكري الأميركي في كوبا لأن البلاد تبدو مستعدة للسقوط من تلقاء نفسها.



وقال: "كوبا توشك على السقوط".



واعتبر أنه أنه سيكون من الصعب على هافانا "الصمود" بدون دخل من النفط الفنزويلي.