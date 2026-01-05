ترامب: "نحن من يقود" فنزويلا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة هي "من يقود" الأمور في فنزويلا بعد القبض على نيكولاس مادورو، لكنه أشار إلى أنه يتعامل أيضا مع القيادة الموقتة الجديدة في كراكاس.



وقال ترامب لصحافيين في الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" عندما سُئل عما إذا كان قد تحدث إلى الرئيسة الفنزويلية الموقتة ديلسي رودريغيز: "نحن نتعامل مع الأشخاص الذين أدوا اليمين للتو. لا تسألوني من المسؤول لأنني سأعطيكم إجابة وستكون مثيرة للجدل للغاية".



وعندما سُئل عما يعنيه، قال: "هذا يعني أننا نحن من يقود" الأمور فنزويلا.

من جهة أخرى، رأى الرئيس الأميركي أنه من غير المرجح أن تكون هناك حاجة للتدخل العسكري الأميركي في كوبا لأن البلاد تبدو مستعدة للسقوط من تلقاء نفسها.وقال: "كوبا توشك على السقوط".



وهدد ترامب بالقيام بعمل عسكري ضد الحكومة الكولومبية، قائلا للصحفيين إن مثل هذه العملية "تبدو جيدة بالنسبة لي". وأضاف: "كولومبيا مريضة جدا أيضا، ويديرها رجل مريض يحب صنع الكوكايين وبيعه للولايات المتحدة، ولن يستمر في ذلك طويلا"، في إشارة واضحة إلى الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو.



كما حذّر الرئيس الأميركي إيران من أنها ستتعرض "لضربة قوية جدا" من جانب الولايات المتحدة إذا قُتل المزيد من المتظاهرين خلال التظاهرات التي دخلت أسبوعها الثاني احتجاجا على الظروف المعيشية.