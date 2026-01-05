كوريا الشمالية تبرر عملية إطلاق الصواريخ الأحد بـ"الأزمة الجيوسياسية الأخيرة"

برّر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أول عملية إطلاق لصواريخ بالستية بـ"الأزمة الجيوسياسية الأخيرة"، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الاثنين، بعد يومين من قيام الولايات المتحدة باعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.



وتتّهم بيونغ يانغ واشنطن منذ عقود بأنها تريد إطاحة حكومتها بطريقة مماثلة، وتقول إن برامجها العسكرية والنووية هي بمثابة رادع لذلك.



والأحد، نفّذت البلاد أول عملية إطلاق صاروخي لعام 2026، باستخدام ما وصفته وكالة الأنباء المركزية الكورية بأنه نظام أسلحة "متطور" جديد يستخدم صواريخ فرط صوتية، اختبر للمرة الأولى في تشرين الأول.



وقال كيم بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية في معرض حديثه عن هذه المناورة إن "الأزمة الجيوسياسية الأخيرة والأحداث الدولية المعقدة توضح سبب ضرورة ذلك".



وأضاف أنه "تم إحراز تقدم كبير أخيرا" في إعداد القوى النووية الكورية الشمالية "لحرب حقيقية".

