ترامب يهدد بزيادة الرسوم الجمركية على الهند: "مودي رجل جيد... ومن المهم أن يجعلني سعيدا"

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية أن بلاده قد تزيد الرسوم الجمركية على الهند إذا لم تستجب نيودلهي لمطلبها بتقليص مشتريات النفط الروسي.وقال ترامب إن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا "مودي رجل جيد. وهو يعلم أنني لست سعيدا، ومن المهم أن يجعلني سعيدا".وأجاب على سؤال حول مشتريات الهند من النفط الروسي بالقول: "لديهم تجارة، ويمكننا زيادة الرسوم الجمركية عليهم بسرعة كبيرة للغاية".