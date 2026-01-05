الصين تطالب بالإفراج عن مادورو

دعت وزارة الخارجية الصينية إلى الإفراج فورا عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عقب الهجوم الأميركي على بلاده.وأعلن المتحدث باسم الوزارة لين جيان في مؤتمر صحفي دوري، أن الصين تشعر بقلق بالغ إزاء اعتقال الولايات المتحدة لمادورو وزوجته، وتتابع عن كثب الوضع الأمني.وذكر لين أن الصين حافظت على تواصل وتعاون إيجابيين مع الحكومة الفنزويلية.