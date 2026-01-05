الأخبار
الصين وباكستان تتعهدان بتعزيز التعاون في مجالات عدة

أخبار دولية
2026-01-05 | 02:39
الصين وباكستان تتعهدان بتعزيز التعاون في مجالات عدة
الصين وباكستان تتعهدان بتعزيز التعاون في مجالات عدة

أفاد بيان مشترك نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بأن الصين وباكستان اتفقتا على تعزيز التعاون في مجالات الصناعة والزراعة والتعدين والتجارة والاستثمار وتكنولوجيا المعلومات والأمن الإلكتروني.

وكشف البيان أن البلدين تعهدا أيضا بتعزيز التعاون في القطاعين المالي والمصرفي، ودعم بعضهما البعض عبر المنصات المالية الإقليمية والدولية متعددة الأطراف.

وذكر البيان أن الجانبين طالبا باتخاذ المزيد من الإجراءات "الواضحة والقابلة للتحقق" لتفكيك كل المنظمات الإرهابية التي تنشط في أفغانستان والقضاء عليها.

