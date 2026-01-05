الخارجية الإيرانية تدعو الولايات المتحدة الى الإفراج عن مادورو: هذا أمر غير قانوني ولا يدعو إلى الفخر

طالبت إيران بإطلاق الرئيس نيكولاس مادورو الذي اعتقلته قوة أميركية في كراكاس ونقلته إلى نيويورك لمحاكمته، في عملية عسكرية كبيرة ومفاجئة.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحافي أسبوعي: "لقد اختُطف رئيس دولة، وهذا أمر غير قانوني ولا يدعو إلى الفخر بأي حال من الأحوال. يجب الإفراج عن رئيس فنزويلا".

كذلك، أكدت إيران التي تربطها صلات وثيقة بفنزويلا أن علاقاتها معها ستبقى من دون تغيير رغم رحيل الرئيس نيكولاس مادورو من السلطة.



وقال بقائي: "إن علاقاتنا مع أي دولة كانت وستبقى قائمة على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وسيظل هذا المبدأ أساس علاقاتنا في المستقبل أيضا". وأكد أن الاتصالات مع المسؤولين الفنزويليين مستمرة.