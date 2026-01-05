رئيس وزراء غرينلاند ردا على تهديدات ترامب المتجددة بضمها: "هذا يكفي"

علّق رئيس وزراء غرينلاند، الجزيرة القطبية الشمالية التابعة للدنمارك، على التهديدات المتكررة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضمّها، قائلاً "هذا يكفي".



وكتب فريدريك نيلسن، في منشور عبر فيسبوك: "لا مزيد من الضغوط. لا مزيد من التلميحات. لا مزيد من أوهام الضم. نحن منفتحون على الحوار. نحن منفتحون على المناقشات. لكن يجب أن يكون ذلك عبر القنوات الصحيحة وبما يتوافق مع القانون الدولي".