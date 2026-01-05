فرنسا تؤكد دعمها لسيادة الدنمرك وغرينلاند بعد تجدد تهديدات ترامب

أكدت فرنسا مجددا دعمها لسيادة وسلامة أراضي الدنمرك وغرينلاند ، بعد أن عاود الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديداته بالاستيلاء على غرينلاند.



وردا على سؤال حول رد فعل فرنسا، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية باسكال كونفافرو لقناة تي.إف1 التلفزيونية: "إنها (فرنسا) تتضامن مع الدنمرك... غرينلاند ملك لشعب غرينلاند وشعب الدنمرك. والأمر متروك لهم ليقرروا ما يرغبون في القيام به. لا يمكن تغيير الحدود بالقوة".



وقال ترامب أمس الأحد في حديث لمجلة ذي أتلانتيك: "نحن بحاجة إلى غرينلاند بالتأكيد. نحن بحاجة إليها للدفاع".



وحث زعيما الدنمرك وغرينلاند ترامب على التوقف عن التهديد بالاستيلاء على الجزيرة.