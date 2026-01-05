مسؤول في البيت الأبيض: ويتكوف وكوشنر سيحضران اجتماع باريس حول أوكرانيا

أفاد مسؤول في البيت الأبيض وكالة فرانس برس بأن المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، وصهر ترامب جاريد كوشنر، سيحضران اجتماعا لحلفاء أوكرانيا في باريس هذا الأسبوع.



ويستضيف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماع "تحالف الراغبين" الداعم لأوكرانيا الثلاثاء لمناقشة الضمانات الأمنية في سياق اتفاق سلام محتمل في المستقبل بين أوكرانيا وروسيا.